2 Premier League-Klubs buhlen intensiv um Vinicius

Der brasilianische Stürmer Vinicius wird Real Madrid zum Saisonende offenbar verlassen. Zwei Premier League-Klubs starten jetzt ihre Bemühungen um einen Transfer des Angreifers.

Wie der "Football Insider" berichtet, bringen sich Manchester City und Chelsea bereits in Stellung. Die Skyblues haben im vergangenen Sommer bereits vom Abgang von Gianluigi Donnarumma bei PSG profitiert und den Italiener zu vergleichsweise günstigen Konditionen bekommen. Vinicius wäre sehr viel teurer, ist aber durch seine Qualität ein sehr konkretes Transferziel von City, falls er tatsächlich auf den Markt kommt. Auch Chelsea zählt dem Bericht zufolge zu den Interessenten.

Kein Thema ist für Vinicius hingegen ein Saudi-Wechsel. Von dort gibt es schon seit längerem Bemühungen um ihn. Rein finanziell würde sich ein Wechsel des Nationalspielers dahin für diesen extrem lohnen. Der Noch-Real-Profi will aber dem Vernehmen nach weiterhin auf höchstem Niveau in Europa spielen.

Bei den Königlichen wird es angeblich nicht mehr sein. Laut "Sport Bild" hat die Real-Führung entschieden, sich von Vinicius zu trennen. Zu viele Eskapaden auf und auch neben dem Platz hat es in jüngerer Vergangenheit gegeben. Sein verweigerter Handschlag mit Trainer Xabi Alonso bei der Clasico-Auswechslung hat das Fass zum Überlaufen gebracht. Alonso wird von den Klubbossen gestützt, Vinicius offenbar (bald) fallengelassen.

Peter Schneiter 5 November, 2025 16:53