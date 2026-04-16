3 Trainer werden bei Real bereits als Arbeloa-Nachfolger gehandelt

Der Trainerstuhl von Alvaro Arbeloa wackelt nach dem Aus in der Champions League und damit verbunden höchstwahrscheinlich einer weiteren titellosen Saison gehörig. Es wird bereits über Nachfolger spekuliert. Drei Hochkaräter stehen im Fokus.

Bei «The Athletic», das einen engen Draht bzw. Insider-Einblicke zu Real Madrid hat, geht man fest von einer Trennung von Arbeloa im Sommer aus. Beim Amtsantritt des Spaniers zu Beginn des Jahres wurde nicht kommuniziert wie lange dieser bleibt bzw. wie lange der Vertrag läuft.

Nun wird aber bereits über die Nachfolger spekuliert. Im Fokus stehen angeblich drei Namen: Didier Deschamps, Zinédine Zidane und Mauricio Pochettino. Alle drei verfügen über viel Erfahrung beim Managen von Mannschaften mit grossen Spielern. Deschamps (Frankreich) und Pochettino (USA) stehen noch bei Landesverbänden unter Vertrag. Der Abgang von Deschamps bei der Équipe tricolore nach der WM steht allerdings bereits fest. Pochettino steht beim US-Verband auch nur bis Ende Juli unter Vertrag.

Zidane feierte als Real-Coach grosse Erfolge, er könnte allerdings den Weg als Deschamps-Nachfolger nach Frankreich gehen. Ob er sich ein drittes Engagement bei den Königlichen, wo er auch schon als Spieler aktiv war, vorstellen kann, ist jedoch ungewiss.