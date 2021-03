Agent mit Klarstellung zu Bale-Aussagen

Gareth Bale liess zuletzt durchblicken, dass er in der kommenden Saison wieder für Real Madrid spielen möchte. Berater Jonathan Barnett gibt nun eine Klarstellung dazu ab.

Laut Berater Jonathan Barnett sind die Aussagen seines Star-Klienten Gareth Bale, die er im Rahmen seiner Einrückung zur walisischen Nationalmannschaft zu Protokoll gab, “völlig aus dem Kontext gerissen” worden. Das erklärt der Agent nun gegenüber “ESPN”.

Bales Worte seien nicht als eine Absichtserklärung zu werten, meint Barnett. Bale, so der Berater weiter, habe lediglich die Fakten seiner einjährigen Ausleihe wiedergegeben. Laut Barnett sei es “zu früh”, daraus Schlussfolgerungen zu ziehen.

“Der ursprüngliche Plan war, eine Saison bei den Spurs zu absolvieren und nach der EM noch ein Jahr bei Real Madrid zu haben”, sagte Bale am Donnerstag während einer Pressekonferenz. “Mein Plan ist es, zurückzugehen, um ehrlich zu sein.”

Bale ist noch bis Ende der laufenden Saison von Real Madrid ohne Kaufoption an Tottenham Hotspur ausgeliehen. Nach durchwachsenem Beginn an seiner alten Wirkungsstätte zeigte der Waliser in den letzten Wochen stark aufsteigende Tendenz. Sein Vertrag in Madrid läuft 2022 aus.

aoe 27 März, 2021 15:56