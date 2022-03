Alaba über Stuhl-Jubel: “Bei so einem geilen Comeback kann man mal durchdrehen!”

David Alaba schaffte im Achtelfinal-Rückspiel mit Real Madrid die “Remontada” gegen Paris Saint-Germain. Nun sprach der Österreicher erstmals über seinen kuriosen Stuhl-Jubel und das historische Weiterkommen.

Real Madrid verlor im Hinspiel gegen Paris Saint-Germain mit 0:1 und geriet auch im Rückspiel in Rückstand. Allerdings gelangen den Königlichen dank Karim Benzema drei Tore. David Alaba war deshalb derart aus dem Häuschen, dass er kurzerhand zu einem Stuhl an der Seitenlinie griff und diesen jubelartig in die Höhe reckte. Das Bild dazu ging um die Fussballwelt.

Don’t you sit in our chair! pic.twitter.com/lmJAMyM8UD — David Alaba (@David_Alaba) March 9, 2022

“Es ist ja gut, wenn man hin und wieder einen neuen Jubel ausprobiert. Der Stuhl kam gerade recht. Da habe ich nicht lange überlegt, das waren einfach Emotionen. Bei so einem geilen Comeback kann man mal durchdrehen!”, sagte Alaba dazu nun im Interview mit “Sport1”.

Der vor der Saison ablösefrei vom FC Bayern gekommene Abwehrmann weiter: “Das sind Fussballnächte, wie wir sie uns wünschen! Wir haben seit dem Hinspiel in Paris jeden Tag daran geglaubt, dass wir ins Viertelfinale kommen und sind jetzt natürlich sehr happy, dass wir es geschafft haben.”

Seine Real-Kollegen und er “wussten, dass das Spiel hier im Bernabéu ein anderes sein wird und dass unsere Fans und die Atmosphäre ein entscheidender Faktor sein werden. Die Stimmung im Stadion war extrem speziell. Ich wusste auch schon von früheren Spielen hier, dass das Bernabéu eine ganz eigene Kraft entwickeln kann. Das war gegen PSG der Fall. Die Fans haben uns nicht allein gelassen auf dem Feld, sondern das ganze Spiel gepusht – und wir konnten sie dann belohnen. Das war eine magische Nacht!” Gegen wen Real Madrid nun im Viertelfinale der Champions League treffen wird, wird am 18. März ausgelost.

