Ancelotti bestätigt ersten Real-Neuzugang für nächste Saison

Real Madrid rüstet auf der Linksverteidiger-Position auf: Wie Carlo Ancelotti bestätigt, kommt Fran Garcia.

Von einer Rückkaufoption macht Real Madrid Gebrauch, überweist fünf Mio. Euro an Rayo Vallecano und holt Fran Garcia zurück. "Ja, es ist wahr - Fran García wird unsere erste Verpflichtung sein", sagte Carlo Ancelotti auf einer Pressekonferenz am Samstag vor dem letzten Ligaspiel gegen den Athletic Club aus Bilbao (Sonntag, 18:30 Uhr).

Generell blickt Ancelotti - auch dank Garcia - positiv in die Zukunft. "Real Madrids Kader wird nächste Saison sehr, sehr wettbewerbsfähig sein – wie in der zurückliegenden Saison, wie diese Saison, wie in der Zukunft", so der Trainer des spanischen Rekordmeisters.

adk 3 Juni, 2023 17:23