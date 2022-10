Ancelotti: Hazard «wird sehr bald seine Chance bekommen»

Eden Hazard kam bei Real Madrids 1:0 gegen den FC Getafe erneut nicht zum Einsatz. Sein Trainer Carlo Ancelotti macht ihm jedoch Hoffnungen.

Bereits zum fünften Mal in Folge blieb Eden Hazard bei Real Madrid nur die Ersatzbank. Der Belgier kommt in der laufenden Saison erst auf 158 Minuten aus vier Pflichtspieleinsätzen. «Hazard ist in einer guten Verfassung, trainiert gut und wird sehr bald seine Chance bekommen», kündigte Carlo Ancelotti nach dem 1:0 gegen den FC Getafe allerdings an.

Der Coach des spanischen Rekordmeisters erklärte bezüglich Hazard bereits am vergangenen Dienstag vor dem 2:0 in der Champions League gegen Shakhtar Donetsk: «Jeder Spieler kennt seine Situation. Wenn ein Spieler Erklärungen will, dann gebe ich sie ihm. Eden hat nicht mit mir gesprochen, denn er kennt die Situation sehr gut, es gibt sehr viel Konkurrenz und deshalb spielen einige weniger als andere.» Vertraglich ist Hazard indessen noch bis 2024 an Real Madrid gebunden.

adk 9 Oktober, 2022 11:59