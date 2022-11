Arturo Vidal beleidigt Real Madrid auf Party heftig

Dass Arturo Vidal als ehemaliger Spieler des FC Barcelona nicht sonderlich gut auf Real Madrid anzusprechen ist, scheint klar. Auf einer Bühne nehmen die Emotionen jetzt aber Überhand.

Der 35-jährige Chilene, der seit vergangenem Sommer in Brasilien für Flamengo aufläuft, beleidigt die Madrilenen auf üble Art und Weise. Das ganze geschieht bei den Festivitäten nach dem Sieg in der Copa Libertadores. Arturo Vidal und seine Teamkollegen sind auch schon leicht bis mittelschwer angetrunken als die beleidigenden Worte des Mittelfeldpunchers fallen. Hintergrund ist das mögliche Duell, das wegen des Siegs von Flamengo in der Copa Libertadores und von Real Madrid in der Champions League an der Klub WM anstehen könnte.

Que isso, Arturo Vidal 😳 pic.twitter.com/mcvQM3H6PX — Raisa Simplicio (@simpraisa) November 1, 2022

psc 1 November, 2022 12:19