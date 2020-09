Bale fehlt den Spurs wochenlang

Kurz bevor die Rückkehr von Gareth Bale zu Tottenham Hotspur offiziell verkündet wird, umspülen den Flügelstürmer bereits schlechte Nachrichten. Es handelt sich um eine wochenlange Pause.

Die durchgeführten medizinischen Untersuchungen haben bei Gareth Bale offenbar eine leichte Verletzung ergeben. Laut der “Marca” muss Tottenham Hotspur, nachdem der Transfer offiziell über die Bühne gebracht wurde, rund einen Monat auf den Waliser verzichten. Nähere Angaben macht das Blatt nicht.

Bale hatte sich schon am Freitag in den Norden Londons aufgemacht, um seinen Transfers zu finalisieren. Der 31-Jährige wird für die kommende Saison von Real Madrid an die Spurs verliehen. Die Gesamtkosten für die einjährige Leihe sollen bis zu 21,9 Millionen Euro betragen.

aoe 19 September, 2020 12:56