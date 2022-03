Barça, Real & Juve halten an Super League-Idee fest – UEFA-Präsident Ceferin reagiert

Der FC Barcelona, Real Madrid und Juventus, die mit der UEFA auf Konfrontationskurs gegangen sind und Antreiber der im vergangenen Jahr zunächst angekündigten und wenige Tage später wieder in sich zusammengefallenen Super League waren, halten an ihrer Idee eines neuen Wettbewerbs fest. UEFA-Präsident Aleksandar Ceferin äussert sich dazu.

Am “Business of Football Summit” wird der UEFA-Boss darauf angesprochen, dass Barça, Real und Juve weiterhin an einem neuen Konzept für die Super League arbeiten sollen. Ceferin gibt sich relativ gelassen, stellt aber auch gleich klar, dass Klubs, die an einem solchen Wettbewerb teilnehmen würden, künftig nicht mehr an der Champions League oder anderen von der UEFA organisierten Wettbewerben partizipieren könnten: “Klubs sind frei, ihre eigenen Wettbewerbe zu kreieren. Dann können sie aber nicht mehr erwarten, an UEFA-Wettbewerben teilzunehmen.”

Angeblich sollen Barça & Co. weitere Vereine dazu einladen, eine neue Liga zu gründen. Parallel dazu sollen diese aber auch weiterhin in der Champions League spielen dürfen. Ein Szenario, das Ceferin gleich einmal ausschliesst.

Laut “Telegraph” haben die sechs englischen Klubs, die ursprünglich an der Super League teilnehmen wollten (ManUtd, ManCity, Liverpool, Chelsea, Arsenal und Tottenham) bereits signalisiert, dass sie nicht an der neuen Liga teilnehmen wollen.

psc 3 März, 2022 12:05