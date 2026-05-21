Barcelona und Real Madrid beobachten englischen Innenverteidiger

Der FC Barcelona und Real Madrid sollen die Situation von Levi Colwill ganz genau verfolgen. Laut «Marca» könnte ein Verpassen der UEFA Champions League für Chelsea erhebliche Folgen haben.

Dem Bericht zufolge könnten die Blues in diesem Fall gezwungen sein, wichtige Spieler zu verkaufen – auch wenn Colwill intern eigentlich als zentraler Bestandteil des langfristigen Projekts gilt. Die Klubführung soll den englischen Nationalspieler unbedingt halten wollen.

Trotzdem sehen die spanischen Topklubs offenbar ihre Chance. Besonders die Aussicht auf regelmässigen Champions-League-Fussball könnte für Colwill reizvoll werden. Laut «Marca» wäre es deshalb nur logisch, dass sowohl Barcelona als auch Real bei einer möglichen Marktöffnung sofort aktiv werden würden. Die Zeitung zieht dabei Parallelen zu anderen grossen Defensivzielen der beiden Klubs.

Barcelona wird seit Monaten mit Alessandro Bastoni von Inter Mailand in Verbindung gebracht, während Real Madrid weiterhin Interesse an Ibrahima Konaté vom FC Liverpool nachgesagt wird. Colwill selbst steht bei Chelsea noch bis 2029 unter Vertrag und besitzt laut Transfermarkt aktuell einen Marktwert von rund 50 Millionen Euro.