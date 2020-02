Der Berater von Gareth Bale ist sauer und spricht Klartext

Der Berater von Gareth Bale hat auf der Insel über die wiederkehrenden Gerüchte um einen Wechsel seines Top-Mandanten geäussert und echauffiert sich über die ständigen Diskussionen.

Bei “talkSport” stellt Jonathan Barnett zunächst klar, dass eine mögliche Rückkehr zu Tottenham, die in der vergangenen Woche am Deadline Day von englischen Medien plötzlich ins Spiel gebracht wurde, nie eine ernsthafte Möglichkeit war. Der Berater weist einmal mehr darauf hin, dass Gareth Bale bei Real Madrid noch bis 2022 unter Vertrag steht: “Gareth ist sehr glücklich. Seien wir realisitisch, die meisten Vereine spielen nicht in seiner Liga. Ihm gefällt sein Leben und dass seine Kinder in Madrid aufwachsen. Geld ist nicht alles. Es ist sein Leben, sein Lebensstil und seine Zeit.”

Die ständigen Spekulationen sind dem Agenten ein Dorn im Auge: “Die Leute wissen nicht wirklich, was passiert. Und es ärgert mich, dass die ganze Welt meint, sie tut es.”

Auch wenn Bale bei Real unter Trainer Zinédine Zidane nicht mehr unbedingt erste Wahl ist, denkt der 30-Jährige offenbar zurzeit nicht über einen Wechsel nach. Ob sich dies bis im Sommer ändert, wenn das Transferfenster wieder öffnet, bleibt abzuwarten. Spekulationen werden aber ganz sicher wieder aufkommen.

psc 3 Februar, 2020 16:12