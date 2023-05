Carlo Ancelotti bleibt bei Real Madrid: «Haben es garantiert»

Aufgrund der nicht reibungslos verlaufenen Saison gab es bis zuletzt Gerüchte, Carlo Ancelotti könnte Real Madrid verlassen. Der Trainer sorgt nun endgültig für Klarheit.

Carlo Ancelotti wird Real Madrid auch kommende Saison trainieren - und das definitiv. Während der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel in LaLiga gegen den FC Valencia (Sonntag, 18.30 Uhr) wurde der Cheftrainer auf das ihm vorliegende Angebot des brasilianischen Fussballverbands angesprochen.

"Der Verein hat mir bereits garantiert, dass ich meinen Vertrag erfüllen werde", stellte Ancelotti ein für allemal klar, dass er den weissen Verein auch in der nächsten Saison betreuen wird. Aufschluss darüber hat ein Treffen in dieser Woche mit Patriarch Florentino Perez gegeben.

"Gestern haben wir gesprochen, wie wir es fast jede Woche tun. Er hat seine Unterstützung, seine Zuneigung ausgedrückt, er hat das Spiel vom Mittwoch bewertet", so Ancelotti über das Gespräch mit Perez. "Wir haben über die Saison gesprochen, die wir hinter uns haben, über die zwei Saisons, die wir hinter uns haben. Wir machen weiter mit der Illusion, die Dinge gut zu machen."

An besagtem Mittwoch dieser Woche schied Real Madrid mit einem 0:4 im Halbfinal-Rückspiel gegen Manchester City krachend aus der Champions League aus. Die spanische Meisterschaft ist bereits an den FC Barcelona gegangen, für Real bleibt am Ende "nur" der UEFA Super Cup, die Klub-WM und der Gewinn der Copa del Rey.

aoe 20 Mai, 2023 15:50