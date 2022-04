Carlo Ancelotti über Gareth Bale: “Will guten Abschluss”

Der Berater von Gareth Bale hatte nicht viel Gutes an Real Madrid gelassen, vor allem gegenüber den Fans. Carlo Ancelotti versichert jedoch, dass der umstrittene Superstar das Kapitel ohne weitere Streitigkeiten beenden möchte.

Gareth Bale will in seinen letzten Wochen bei Real Madrid noch mal positiv auf sich aufmerksam machen. “Bale ist in guter körperlicher Verfassung. Das hat er in der Nationalmannschaft gezeigt und das will er auch hier zeigen. Er will mit diesem Verein gut abschliessen”, sagte Trainer Carlo Ancelotti während der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen den FC Getafe (Samstag, 21 Uhr). “Er hatte Probleme, er hat nicht gespielt, aber er hat sich in die Geschichte dieses Klubs eingeschrieben.”

Seit der vergangenen Woche steht offiziell fest, dass Bale Real im Sommer nach neun Jahren Zugehörigkeit verlassen wird. Der 32-Jährige hatte nach der Ancelotti-Rückkehr einen guten Start, verletzte sich dann aber wieder, fiel lange aus und kam danach nicht mehr in den passenden Rhythmus. Welchen Weg Bale einschlagen wird, ist noch offen. Gerüchte gibt es über ein Engagement in der Major League Soccer.

