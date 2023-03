Carlo Ancelotti verweigert jede Aussage zu Kylian Mbappé

Die Spekulationen über einen baldigen Wechsel von Kylian Mbappé von PSG zu Real Madrid haben nach dem Ausscheiden der Franzosen aus der Champions League wieder an Fahrt aufgenommen. Real-Coach Carlo Ancelotti will sich aus sämtlichen Diskussionen raushalten.

Der 63-jährige Italiener macht auf der Pressekonferenz vor dem Ligaspiel gegen Espanyol klar, dass er keinerlei Fragen zu Mbappé beantworten wird. Darauf angesprochen, ob er den 24-jährigen Stürmer gerne in seinem Team haben möchte, sagt Ancelotti: «Das ist eine Frage, die man mir heute, in drei Tagen, in einer Woche, in einem Monat, in zwei Monaten, drei Monaten stellen kann. Es ist eine Frage, die ich nie beantworten werde.»

Der Trainer der Madrilenen hat sich ganz grundsätzlich angeeignet, nicht oder nur sehr selten und in bestimmten Situationen über Spieler anderer Mannschaft zu sprechen. Über Mbappé wird er also nur dann sprechen, wenn dieser tatsächlich sein Spieler werden sollte.

psc 10 März, 2023 16:39