Corona-Infektion: Carvajal verpasst das Supercopa-Finale

Real Madrids Rechtsverteidiger Daniel Carvajal wurde nachweislich positiv auf das Coronavirus getestet. Dies hat einen Ausfall für das Supercopa-Finale gegen den Athletic Club zur Folge.

Am Sonntagabend (19.30 Uhr) spielt Real Madrid im saudischen Riad gegen den Athletic Club um die Supercopa de España. Reals Chefcoach Carlo Ancelotti wird auf der Position des Rechtsverteidigers erneut zum Tüfteln gezwungen sein. Denn auf Daniel Carvajal kann der italienische Übungsleiter nicht zurückgreifen.

Wie die Blancos am Freitag kommunizierten, wurde Carvajal positiv auf Corona getestet. Der Spanier muss sich daher in Isolation begeben und steht den Königlichen bis auf Weiteres nicht zur Verfügung. Vermutlich wird Ancelotti daher am Sonntag im Supercopa-Finale auf Lucas Vázquez oder Nacho Fernández auf Rechts setzen.

adk 14 Januar, 2022 09:53