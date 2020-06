Countdown: Real Madrid hat bei Eduardo Camavinga noch 4 Tage Zeit

Real Madrid muss bei der geplanten Verpflichtung des französischen Mittelfeld-Juwels Eduardo Camavinga Gas geben.

Laut einem Bericht der “AS” wird Stade Rennes am 22. Juni, also am kommenden Montag, die Vorbereitungen für die kommende Saison starten und auch wieder trainieren. Für die anstehenden Spiele in der Champions League-Qualifikation soll das Team ideal vorbereitet werden. Bis zum Trainingsstart soll Klarheit darüber herrschen, ob Camavinga beim Ligue 1-Klub bleibt oder den Verein verlässt. Rennes würde den bis 2022 gültigen Kontrakt mit dem 17-Jährigen eigentlich gerne verlängern.

Allerdings wird man dem Youngster wohl nicht im Weg stehen, wenn er sich mit Real einigt und die Ablöse stimmt. Wie die Entscheidung ausfällt, ist noch offen. Sie soll aber bald definitiv fallen.

