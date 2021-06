Courtois: “Bin mir zu 100 Prozent sicher, dass Hazard bleibt”

In seinen beiden ersten Saisons bei Real Madrid vermochte Eden Hazard noch nicht zu überzeugen. Sein Teamkollege Thibaut Courtois betont dennoch, dass sich der Offensivspieler bei den Königlichen beweisen will.

Da es bei Real Madrid sportlich bislang nicht wie erwartet für ihn lief, wird Eden Hazard mit einem vorzeitigen Abgang aus der spanischen Hauptstadt in Verbindung gebracht. An entsprechenden Gerüchten ist allerdings nichts dran, wie mit Thibaut Courtois sein Teamkollege gegenüber “Le Soit” erzählte.

“Ich bin mir zu 100 Prozent sicher, dass er bleiben wird. Er will nicht weg. Nur die Madrider Presse schreibt über den vermeintlichen Wunsch”, stellte Courtois klar und fügte an: “Er will weitermachen, verletzungsfrei spielen und Titel gewinnen.”

adk 6 Juni, 2021 16:57