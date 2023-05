Courtois spielte Rückspiel gegen City trotz Verletzung

Thibaut Courtois musste im Halbfinal-Rückspiel der Champions League gegen Manchester City vier Tore einstecken. Dabei spielte er angeblich auch noch angeschlagen.

An Thibaut Courtois lag es nicht, dass Real Madrid aus der Champions League ausgeschieden ist. Der Belgier bot am Mittwochabend eine starke Leistung, verhinderte einige Top-Chancen Citys und konnte an den vier Gegentoren letztlich nicht viel ausrichten.

Umso überraschender kommt es, dass das Online-Portal "The Athletic" am Tag danach vermeldet, dass der Goalie der Königlichen angeschlagen gespielt habe. Demnach hatte sich der 31-Jährige beim vorherigen 1:0 in LaLiga gegen Getafe eine Muskelzerrung im im Arm zugezogen. Gegen City spielte er wohl mit Schmerzen, doch zumindest weckte er diesen Eindruck nicht nach aussen.

adk 18 Mai, 2023 14:20