Cristiano Ronaldo erwägt jetzt doch eine Rückkehr zu Real Madrid

Cristiano Ronaldo schliesst eine Rückkehr zu seinem langjährigen Verein Real Madrid, mit dem er unter anderem vier Champions League-Titel gewann, nicht aus.

Nach Angaben der spanischen Zeitung “as” würde der portugiesische Superstar einen Wechsel zu den Königlichen in Betracht ziehen, falls die Spanier bei ihren Bemühungen um Kylian Mbappé letztlich den Kürzeren ziehen. Ronaldo ist noch eine weitere Saison an Juventus gebunden. Angeblich strebt er nun aber doch einen Tapetenwechsel an, auch wenn die offiziellen Signale aus Turin bislang eigentlich anders waren. Auch ein Wechsel zu PSG ist für CR7 ein Thema – für den Fall, dass sich die Pariser tatsächlich von Mbappé trennen und dieser nach Madrid wechselt.

