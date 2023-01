Cristiano Ronaldo stattet Real Madrid einen Besuch ab

Seit fast fünf Jahren spielt Cristiano Ronaldo schon nicht mehr für Real Madrid. Doch seinen Ex-Klub verfolgt er noch immer. In Saudi-Arabien kann er dies sogar live tun.

Am Freitag nutzte Cristiano Ronaldo die Gelegenheit, um seinen ehemaligen Kollegen von Real Madrid in Riad einen Besuch abzustatten. Der Rekordtorjäger der Königlichen grüsste so unter anderem Trainer Carlo Ancelotti sowie Klub-Repräsentant Roberto Carlos.

https://twitter.com/realmadrid/status/1613932707280744448

Der spanische Rekordmeister trainiert im Rahmen der Supercopa de España auf dem Trainingsgelände von Ronaldos neuem Klub Al-Nassr. Am Sonntag (20 Uhr) bestreiten die Madrilenen das Finale gegen den FC Barcelona. Laut der Sportzeitung «AS» wurde ‹CR7› von den Blancos eingeladen, daran als Gast teilzunehmen.

adk 13 Januar, 2023 17:41