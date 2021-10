Cristiano Ronaldo schlägt für ManUtd einen neuen Starcoach vor

Mit der Jobsicherheit von Ole Gunnar Solskjaer bei Manchester United ist es schon länger nicht zum Besten bestellt. Sommer-Neuzugang Cristiano Ronaldo hat nun eine Idee für einen potentiellen Nachfolger.

Nach Angaben des spanischen Journalisten Eduardo Inda von “El Chiringuito” sähe der Portugiese im Old Trafford gerne seinen früheren Real-Trainer Zinédine Zidane an der Seitenlinie. “Zidane kann sich das Team frei aussuchen. Aber Cristiano Ronaldo hat ihn den Bossen bei Manchester United empfohlen”, wird der Journalist zitiert. Ronaldo und Zidane holten bei Real zwischen 2016 und 2018 drei Champions League-Titel in Serie. Dass die beiden Stars erfolgreich zusammenarbeiten können, haben sie also zur Genüge bewiesen.

Noch ist Solskjaer bei den Red Devils aber im Amt. Der Vertrag des 48-jährigen Norwegers ist auch noch sehr langfristig bis 2024 datiert.

psc 19 Oktober, 2021 17:28