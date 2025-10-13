Das sagt Kylian Mbappé zu möglichem Barça-Wechsel

Torjäger Kylian Mbappé wird bei der Nationalmannschaft gefragt, ob er sich vorstellen könne, dereinst für den FC Barcelona aufzulaufen. Die Antwort des Franzosen ist eindeutig.

Der 26-Jährige schloss sich vor gut einem Jahr ablösefrei Real Madrid an. Damit ist ein Wechsel zu Erzrivale Barça im Grunde verbaut. Dies stört Mbappé jedoch nicht, da es eh nie seine Ambition war. Gegenüber "Movistar" sagt der Torjäger: "Mein Traum war es immer, für Real Madrid zu spielen. Ich habe mir nie vorstellen können, für Barça zu spielen."

Der Nationalspieler wird "sicherlich nicht" für Barcelona aufzulaufen. Vorläufig wird es für ihn ohnehin keine Veränderung geben. Sein Vertrag bei Real läuft bis 2029.

psc 13 Oktober, 2025 13:39