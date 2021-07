David Alaba vereint die ganze Familie bei Real-Vorstellung

David Alaba wurde am Mittwoch anlässlich einer kleinen Zeremonie bei Real Madrid offiziell als Neuzugang vorgestellt. Zugegen war die ganze Familie.

Alaba reiste mit seiner Freundin Shalimar und dem gemeinsamen Kind sowie mit seinem Vater George und auch der Mutter Gina und Schwester Rose May an. Die Pressekonferenz wurde auch im Internet übertragen. Präsident Florentino Perez ergriff als Erster das Wort und sagte: “Wir sind sehr aufgeregt. Heute erleben wir einen besonderen Moment, denn David gehört jetzt zu Real Madrid. Du bist eine der grössten Legenden vom FC Bayern, einer der erfolgreichsten Bayern-Spieler aller Zeiten. Willkommen in deinem neuen Zuhause!”

Alaba, der in einem schicken Anzug auftrat, fand ebenfalls warme Worte: “Hola todos, muchas gracias”, sagte er zunächst auf Spanisch. Danach wechselte er auf Englisch, wobei er sich in seiner Rede sehr kurz hielt: “Ich bin sehr aufgeregt und sehr stolz bei Real Madrid zu sein. Ich werde alles geben, um mit der Mannschaft erfolgreich zu sein. Vamos! Hala Madrid!”

Schliesslich beantwortete er Fragen von Journalisten, wo er dann etwas ausführlicher wurde.

