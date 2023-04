David Alaba hat sich gegen Chelsea nicht schwer verletzt

David Alaba wurde beim 2:0-Sieg von Real Madrid am Dienstagabend bei Chelsea in der Pause ausgewechselt. Tatsächlich klagte der 30-Jährige über physische Probleme. Gravierender Natur sind diese allerdings nicht.

Dies konnte Real-Coach David Ancelotti am Mittwoch verkünden. «Er hatte ein Problem, seine Kniesehnenmuskulatur war überlastet, daher haben wir am Ende der ersten Halbzeit gewechselt», so der Italiener. Alaba sollte, wenn alles nach Plan läuft, für das Hinspiel des Champions League-Halbfinals wieder dabei sein können. Dies wird auch notwendig sein, da Abwehrkollege Éder Militão in jenem Spiel wegen einer Gelbsperre fehlen wird.

psc 19 April, 2023 18:03