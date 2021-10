David Alaba verrät Geheimnisse über Saunabesuch mit Toni Kroos

Real-Neuzugang David Alaba verrät einige Details über Saunabesuche mit seinem Teamkollegen Toni Kroos. Der deutsche Ex-Nationalspieler versetzte den Österreicher dabei durchaus ins Staunen.

Kroos sass nämlich nicht einfach nur da, sondern bestritt im Dampfbad regelrechte Workouts mit Gymnastikbällen, Hanteln und sogar einem Hometrainer. “Ich sage, Anton, was ist mit dir passiert in den letzten sieben Jahren?”, berichtet Alaba im Podcast “Einfach mal Luppen” der Gebrüder Toni & Felix Kroos. “Ich habe mir am Anfang auch Sorgen gemacht”, fügt der Österreicher scherzhaft an.

Die beiden spielten einst schon gemeinsam für den FC Bayern. Da habe er Kroos selten beim Krafttraining angetroffen. Tatsächlich hat sich der Mittelfeldprofi offenbar vom Fitness-Muffel zum Fitness-Freak entwickelt. Alaba ergänzt: “In der ersten Woche sehe ich den Toni jeden Tag in der Kraftkammer.” Aus seiner Sicht hat dies mit der Mentalität zu tun, die beide verbindet. Man wolle immer mehr und das Beste aus sich herausholen: “Ich glaube, sonst wären wir heute nicht da und würden diese Erfolge einfach haben.”

psc 13 Oktober, 2021 14:46