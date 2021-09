David Alaba erhält bei Real Lob von höchster Stelle

Nach dem Heimspiel-Debüt des Abwehrspielers kassiert Alaba ein Lob von höchster Stelle. Und zwar nicht nur aufgrund seiner fussballerischen Fähigkeiten. “Seine Verpflichtung ist eine absolute Garantie, er besitzt eine grosse Erfahrung, eine grossartige Persönlichkeit und befindet sich auf seiner Position unter den Besten der Welt. Es stimmt, es scheint, als wäre er schon eine lange Zeit bei uns. Diese Leader-Qualitäten und dieser Sieger-Charakter werden zweifellos für uns über die gesamte Saison hinweg fundamental sein. Er strahlt viel Sicherheit aus, das ist auf seiner Position wichtig”, sagt Butragueño nach dem 6:1-Sieg gegen Mallorca in dieser Woche.

Auch Alaba ist glücklich. Via Twitter schrieb er nach der Partie: “Sechs Tore und drei Punkte bei meinem Debüt im Santiago Bernabéu. Fantastisch. Wir machen so weiter. So hatte ich mir mein erstes Heimspiel im Santiago Bernabéu vorgestellt.”

6 goles y 3 puntos en mi debut en el Santiago Bernabeau. Fantástico. 🤍Sigamos así.

This is how I imagined my first home match at the Santiago Bernabeau. 🤍 @realmadrid pic.twitter.com/y4mxcluijo

