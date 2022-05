Derby gegen Atlético: Ancelotti verkündet bereits überraschendes Startelf-Detail

Für Real Madrid geht es am Sonntag (21 Uhr) in LaLiga auswärts zu Atlético. Bereits im Vorfeld steht fest, dass Stammtorhüter Thibaut Courtois nicht spielen wird.

Wie Carlo Ancelotti am Samstagmittag auf der Pressekonferenz bestätigte, wird er Thibaut Courtois für das Derby gegen Atlético eine Pause gönnen. Dafür stattdessen im Wanda Metropolitano bei Real Madrid zwischen den Pfosten: Andriy Lunin.

Der 23 Jahre alte Ukrainer lief für den spanischen Rekordmeister noch nie in LaLiga auf – obwohl er bereits seit 2018 bei den Blancos unter Vertrag steht. Drei Pflichtspieleinsätze für Reals Profis waren dem Youngster bisher vergönnt – alle aber in der Copa del Rey, davon zwei in der aktuellen Saison.

adk 7 Mai, 2022 12:57