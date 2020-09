Das Drama um Eden Hazard bei Real geht weiter

Ganz bittere Nachrichten von Eden Hazard bei Real Madrid. Der belgische Angreifer ist erneut verletzt und fällt wochenlang aus.

Nachdem der 29-Jährige in dieser Saison angeschlagen noch kein Pflichtspiel bestritt, sollte er am Mittwoch gegen Real Valladolid eigentlich sein Comeback geben. Dazu kommt es aber nicht: Wie die Madrilenen mitteilen, hat sich Hazard eine muskuläre Verletzung am rechten Bein erlitten. Es wird mit einer neuerlichen Ausfallzeit von drei bis vier Wochen gerechnet. Hazard stand letztmals im Champions League-Achtelfinal gegen Manchester City in der vergangenen Saison im Einsatz.

Bereits die letzte Spielzeit war für den belgischen Nationalspieler von vielen Verletzungen geprägt. Seit seinem 115 Mio. Euro-Wechsel von Chelsea zu den Königlichen im vergangenen Jahr konnte er noch keine Akzente setzen.

Parte médico de Hazard.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (34🏆) (@realmadrid) September 30, 2020

