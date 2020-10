Der 29-Jährige hat sich Ende September im rechten Bein eine gravierende Muskelverletzung zugezogen, nachdem er bereits zuvor nicht fit war. Gemäss “Marca” wird Hazard noch mindestens drei Wochen pausieren müssen. An ein schnelles Comeback sei nicht zu denken. Unter anderem wird der belgische Nationalspieler auch den Clasico bei Barça am Samstag verpassen.

(🌕) Eden Hazard will miss El Clasico due to injury. He will be out for at least another 3 weeks. @jfelixdiaz #ElClasico 🚨🇧🇪

— Hagrid ✆ (@HagridFCB) October 20, 2020