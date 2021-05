Eden Hazard entschuldigt sich bei Real-Fans

Eden Hazard stand bei der 0:2-Niederlage von Real Madrid beim FC Chelsea, die für die Königlichen das aus in der Champions League bedeutete in der Startelf und konnte nicht überzeugen. Viele Fans waren sauer, weil Bilder zeigten, wie er trotz der Pleite mit seinen Ex-Teamkollegen Profis Kurt Zouma und Edouard Mendy herumgealbert hat. Scheinbar wenig betroffen von der Niederlage. Jetzt reagiert er.

Via Instagram richtet sich der 30-Jährige am Donnerstagabend an die Fans der Madrilenen. “Es tut mir leid. Ich habe heute viele Meinungen über mich gelesen. Es war nicht meine Intention, den Fans von Real Madrid vor den Kopf zu stoßen. Es war immer mein Traum, für Real Madrid zu spielen und ich bin hierher gekommen, um erfolgreich zu sein. Die Saison ist noch nicht zu Ende, zusammen müssen wir jetzt um die Liga kämpfen! Hala Madrid!”, schreibt Hazard.

Eden Hazard was happy for his former teammates 💙 pic.twitter.com/qhBpwODiAS — Champions League on CBS Sports (@UCLonCBSSports) May 5, 2021

psc 6 Mai, 2021 20:46