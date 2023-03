Ederson kündigt Ankunft von Carlo Ancelotti bei der Seleçao an

Der brasilianische Nationaltorhüter Ederson wartet auf einer Presssekonferenz mit einer spektakulären Aussage auf und kündigt die Ankunft von Carlo Ancleotti an.

Der Italiener steht bei Real Madrid eigentlich noch bis 2024 unter Vertrag. Spekulationen über einen Wechsel des 63-Jährigen zur Seleçao gibt es aber schon seit längerem. Ancelotti soll bei den Verbandsverantwortlichen ein heisses Thema sein. Und nach einer in der Meisterschaft bislang enttäuschenden Saison könnten die Real-Bosse um Präsident Florentino Perez mit einer vorzeitigen Trennung einverstanden sein. Zumal mit Klublegende Raul offenbar schon ein potentieller Nachfolger bereit steht.

Ederson würde sich über den amtierenden Real-Coach freuen: «Er ist ein aussergewöhnlicher Trainer, jeder in seiner Gruppe mag ihn, er hat eine erfolgreiche Karriere. Schauen Sie sich nur seinen Lebenslauf an. Wir werden in Kürze wissen, ob er hier sein wird oder nicht.»

Grundsätzlich hofft der ManCity-Keeper, dass die Vakanz bald geschlossen wird: «Ich hoffe, dass wir schnell einen neuen Trainer haben werden. Ich spüre auch die Vorfreude, weil es zu viele Spekulationen gibt. Ist es ein brasilianischer oder ein ausländischer Trainer? Wir leben auch in dieser Phase der Unruhe.»

psc 22 März, 2023 15:06