«Ein unglaubliches Gefühl»: Ronaldo über CL-Titel mit Real Madrid

Cristiano Ronaldo gewann mit Real Madrid in neun Jahren viermal die Champions League. Der Portugiese blickt noch immer gerne darauf zurück.

«Wenn du bei Real Madrid unterschreibst, dann spürst du: die Champions League zu gewinnen, ist eine Besessenheit. Sie denken immer an die Champions League», erklärt Cristiano Ronaldo in einem YouTube-Video des Fussball-Portals «Livescore».

Besonders in Erinnerung bleibt dem 37-Jährigen der Erfolg im Finale 2014, La Décima. «In einem Jahr sind wir gescheitert, noch einmal, noch einmal. Der Druck ist grösser, grösser. Das war dann dieser Moment, dass Madrid die Champions League wieder gewinnt. Ich erinnere mich sehr gut daran. Es war ein unglaubliches Gefühl», so ‹CR7›, der 2014 seinen ersten Champions-League-Titel mit Real Madrid in seinem Heimatland Portugal, in Lissabon, gewann.

«In deinem Land ein Finale der Champions League zu spielen, ist natürlich ein besonderer Moment», betont der mittlerweile bei Al-Nassr spielende Angreifer.

adk 13 Januar, 2023 15:34