“Eine dicke Umarmung”: So emotional wird Zidane verabschiedet

Die zweite Amtszeit von Zinédine Zidane als Cheftrainer von Real Madrid hat offiziell ein Ende gefunden. Von seinen Spielern wird der Franzose herzlichst verabschiedet.

Nach 2018 verabschiedet sich Zinédine Zidane ein zweites und höchstwahrscheinlich letztes Mal als Trainer von Real Madrid. Die Königlichen teilten die Trennung am Donnerstagmittag offiziell mit. Wer Nachfolger wird, ist noch offen. Klar ist: Die Stars der Blancos werden ‘Zizou’ vermissen.

Via Instagram schrieb beispielsweise Sergio Ramos: “ZZ, der einzig Wahre. Ich wünsche dir das Beste. Du verdienst es dir, du hast es dir erarbeitet. Geniesse das Leben, geniesse die Familie. Eine dicke Umarmung, Trainer. Merci, Zidane.”

Thibaut Courtois schrieb: “Es war eine Ehre, eine Legende wie dich als Trainer zu haben. Danke für all das, was du mir beigebracht hast, für das Vertrauen, das du immer in mich hattest und für das, was wir gemeinsam gewonnen haben. Hoffentlich treffen wir uns wieder. Ich wünsche dir das Beste!” Karim Benzema bezeichnete Zidane sogar als “Bruder” und schrieb: “Vielen Dank für alles, was du mir gegeben hast. Ich bin stolz und geehrt, dass ich mit dem Mann, der du bist, vorankommen und mich entwickeln konnte. Wir sehen uns.” Von Marcelo lautete es: “Merci, Legende! Danke für all die Jahre im Klub, Trainer! Gratulation zu all dem Erreichten, ich wünsche dir das Beste für die Zukunft!”

adk 27 Mai, 2021 13:57