Einstiges Real-Wunderkind Jesé löst Vertrag mit PSG auf

Jesé Rodríguez und Paris Saint-Germain gehen fortan getrennte Wege. Wie der französische Top-Klub bekannt gibt, wurde der Vertrag mit dem Spanier aufgelöst.

Bei Real Madrid galt Jesé Rodríguez einst als der nächste grosse Star im Weltfussball, sogar Vergleiche mit Cristiano Ronaldo wurden gezogen. Doch Verletzungen und Negativschlagzeilen warfen den Offensivmann zurück. 2016 wechselte der 27-Jährige zu Paris Saint-Germain. In der französischen Hauptstadt konnte er den Erwartungen jedoch nie gerecht werden. Auch Leihstationen wie Stoke City, Las Palmas und Betis Sevilla versprachen keinen Erfolg.

Viereinhalb Jahre nach seinem Wechsel von Real Madrid zu PSG löst Jesé in Paris nun seinen Kontrakt auf. Das teilte der französische Meister am Sonntag in einer offiziellen Pressemitteilung mit. Der Vertrag des Linksaussen wäre ursprünglich am Ende der Saison ausgelaufen.

adk 6 Dezember, 2020 12:42