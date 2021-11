“Ekelhaft” – Bale-Berater attackiert Real-Fans

Die Zeit von Gareth Bale bei Real Madrid neigt sich dem Ende zu: Der Vertrag des 32-Jährigen läuft zum Saisonende aus und wird wohl nicht mehr verlängert. Sein Berater Jonathan Barnett rechnet bereits jetzt mit den Fans ab.

Der Agent ist stinksauer auf die Supporter der Madrilenen, deren Umgang mit Bale ihm gar nicht gefällt. “Es ist egal. Mich kümmert es nicht, was die Fans von Real Madrid denken, warum sollte es? Ich finde, sie waren ekelhaft zu Gareth Bale. Er hat dort alles gewonnen und sie waren gemein zu ihm”, so Barnett beim spanischen TV-Sender “Cuatro”. Bale sei völlig ungerecht behandelt worden. Dennoch liebe der Topstürmer den Klub an sich: “Er liebt Real Madrid und seine Beziehung zu Carlo Ancelotti ist fantastisch. Es geht ihm gut. Leider hat er sich wieder verletzt, aber er wird sich erholen. Er wird bald wieder spielen.”

Tatsächlich kam der Flügelstürmer unter Ancelotti zu Beginn dieser Saison wieder zum Zug. Dann begannen allerdings die Verletzungsprobleme wieder und Bale hat seit Ende August für seinen Klub kein Spiel mehr bestritten.

psc 25 November, 2021 09:11