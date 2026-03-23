Enzo Fernandez sagt, was er von den Real-Gerüchten hält

Enzo Fernandez wurde nach dem sang- und klanglosen Ausscheiden von Chelsea in der Champions League gegen Paris St. Germain bereits mit einem Abgang im Sommer in Verbindung gebracht. Demnach soll ihn ein Wechsel zu Real Madrid reizen. Davon will der Argentinier zurzeit aber überhaupt nichts wissen.

Zu Beginn der Länderspielpause bezieht der 25-jährige Mittelfeldspieler ziemlich klar Stellung. «Ganz ehrlich, da ist nichts. Null Gespräche», wird Fernandez von Fabrizio Romano zitiert. Und weiter: «Wir sind voll auf Chelsea fokussiert und sehen, was in den letzten spielen dieser Saison geht. Dann werden wir nach der WM weiterschauen.»

Der Vertrag des Spielgestalters in London läuft langfristig bis 2032. Er ist einer der wichtigsten Spieler der Mannschaft. Die Klubverantwortlichen des Premier Ligisten sind an einem vorzeitigen Abgang ihres Spielgestalters nicht wirklich interessiert. Und auch Fernandez scheint nicht unbedingt Anstalten zu machen, den Verein zu verlassen. Zumindest noch nicht. Bis zur nächsten Transferperiode dauert es allerdings noch eine ganze Weile. Je nach weiterem Saisonverlauf könnte der Mittelfeldprofi seine Meinung auch revidieren – insbesondere falls Chelsea die Champions League-Qualifikation verpassen sollte.