Erling Haaland sagt Real Madrid ab, um bei Manchester City zu verlängern

Real Madrid soll noch immer den grossen Traum von Erling Haaland verfolgen. Realistisch scheint der für die kommenden Jahre allerdings nicht. Der norwegische Ballermann will erst mal lieber bei Manchester City bleiben.

"Die Verpflichtung eines Neuners gehört zu den Zukunftsplänen des Klubs, weil Karims Alter so ist, wie es ist", wusste Carlo Ancelotti vor Kurzem über die Stürmerplanung bei Real Madrid zu informieren. Gemeint hat er damit Karim Benzema, der an der Concha Espina wohl nur noch eine Saison aktiv sein wird.

Und danach? Dann soll die grösstmögliche aller Lösungen her. Neben Kylian Mbappe hält sich Erling Haaland als potenzieller Neuzugang. Der Torjäger von Manchester City hat aber offenbar kein Interesse an einer frühzeitigen Veränderung.

Nach Informationen des Portals "Football Insider" will Haaland mindestens bis 2026 im hellblauen Bezirk Manchesters bleiben. Es ist wahrscheinlich, dass Haaland ein Angebot erhält und in der Zwischenzeit - und möglicherweise sogar innerhalb der nächsten sechs Monate - einen rekordverdächtigen Vertrag unterzeichnet.

Bis dahin kann Real Madrid definitiv nicht warten, immerhin wären es dann noch drei Jahre. Haaland will in den nächsten Saisons also lieber weiterhin Rekord um Rekord in der Premier League brechen und mit ManCity das grosse Ziel erreichen: endlich die Champions League gewinnen. Das klappt aber womöglich schon in wenigen Wochen.

Im Endspiel der diesjährigen Königsklassen-Kampagne bekommen es die Skyblues am 10. Juni mit Inter Mailand zu tun.

aoe 27 Mai, 2023 11:49