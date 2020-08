Everton bietet für Reguilon

Sergio Reguilon könnte Real Madrid in diesem Sommer endgültig verlassen. Der FC Everton soll sich nicht nur um den Aussenverteidiger bemühen, sondern sogar schon ein Angebot abgegeben haben.

Beim FC Everton kündigt sich auf der linken Position in der Abwehrkette ein Neuzugang an. Die Toffees wollen Leighton Baines, der seine Karriere beendet hatte, ersetzen und zusätzlich Lucas Digne einen Konkurrenten an die Seite stellen.

Carlo Ancelotti scheint sich auf Sergio Reguilon von Real Madrid festgelegt zu haben. Laut “Sky Sports” hat Everton ein Angebot von umgerechnet rund 20 Millionen Euro an der Concha Espina eingereicht. Diese Offerte werde dort für Aufregung sorgen, heisst es.

Reguilon spielte in der vergangenen Saison auf Leihbasis für den FC Sevilla und konnte dort auf ganzer Linie (2 Tore, 4 Vorlagen) überzeugen. Die Andalusier würden den 23-Jährigen daher gerne für eine weitere Saison ausleihen.

Real hat aufgrund der finanziellen Probleme inmitten der Corona-Pandemie jedoch nur einen Kauf im Sinn. Reguilons Vertrag in der spanischen Hauptstadt läuft noch bis 2023.

aoe 1 August, 2020 12:52