El madridismo está de luto tras el fallecimiento de Lorenzo Sanz. Con Lorenzo Sanz como presidente del Real Madrid, el club ganó 7 títulos: Dos Copas de Europa además de una Copa Intercontinental, una Liga, una Supercopa de España, una Liga de baloncesto y una Recopa de Europa de baloncesto. Hoy, el madridismo está de luto ante la pérdida de un presidente que dedicó una gran parte de su vida a su gran pasión: el Real Madrid. – With Lorenzo Sanz as president of Real Madrid, the club won 7 titles: Two European Cups and an Intercontinental Cup, a league title, a Spanish Super Cup, a basketball league title and the Saporta Cup. Today, all of madridismo is in mourning following the passing of the president who dedicated a huge part of his life to his great passion: Real Madrid. ⚫️