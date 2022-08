Alles fix: Real Madrid akzeptiert ManUtd-Offerte für Casemiro

Der Wechsel von Mittelfeldprofi Casemiro von Real Madrid zu Manchester United geht über die Bühne.

Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, haben die Madrilenen die Offerte von der Insel akzeptiert. Demnach werden für den 30-jährigen Brasilianer 60 Mio. Euro Ablöse fliessen. Durch Boni können noch weitere 10 Millionen hinzukommen. Casemiro wird in Manchester einen langfristigen Vertrag bis 2026 mit Option auf ein zusätzliches Jahr unterzeichnen.

Wie Real-Coach Carlo Ancelotti am Freitag auf einer Pressekonferenz sagte, will der 63-fache Nationalspieler beim englischen Traditionsklub eine neue Herausforderung annehmen. Diesen Wunsch gelte es aus Sicht Reals zu akzeptieren. Casemiro soll bei ManUtd künftig rund 20 Mio. Euro brutto pro Jahr verdienen. Dies ist rund eine Verdoppelung seiner aktuellen Bezüge in Madrid. Beim amtierenden Champions League-Sieger wäre er zudem Gefahr gelaufen seinen STammplatz im Mittelfeldzentrum an einen der aufstrebenden Youngsters (Aurélien Tchouameni oder Eduardo Camavinga) zu verlieren.

psc 19 August, 2022 15:26