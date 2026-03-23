Real-Präsident Florentino Perez hat Vinicius persönlich wieder in die Spur gebracht

Der brasilianische Stürmer Vinicius Junior war in dieser Saison bei Real Madrid phasenweise grosser Kritik ausgesetzt. Klubbosse Florentino Perez höchstpersönlich hat den 25-Jährigen wieder in die Spur gebracht.

Zwischenzeitlich war medial die Rede davon, dass der Real-Boss selbst nicht mehr mit Vinicius plant und diesen im Sommer verkaufen wolle. Dem war und ist aber mitnichten so. Laut «AS» stand Perez bislang stets zu hundert Prozent hinter dem 25-jährigen Brasilianer und hat dies dem Superstar auch stets so kommuniziert.

In den vergangenen Wochen und Monaten soll Perez mit Vinicius immer wieder das persönliche Gespräch gesucht haben. Die Message war immer dieselbe: Er und der gesamte Klub stehen voll und ganz hinter dem Angreifer.

Dieses Vertrauen hat Vinicius gespürt. Zuletzt hat der Stürmer wieder mehrfach brilliert und sehr wichtige Tore geschossen. So im Rückspiel des Champions League-Achtelfinals gegen Manchester City und zuletzt auch im Madrider Derby, das Real gegen Atlético mit 3:2 gewann. Vinicius erzielte jeweils einen Doppelpack. Ein Transfer von Vinicius soll nie ernsthaft ein Thema gewesen sein. Stattdessen könnte der Angreifer seinen bis 2027 gültigen Kontrakt in absehbarer Zeit verlängern.