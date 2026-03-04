Um ein Foul von Antonio Rüdiger wird eine hitzige Debatte geführt

Antonio Rüdiger muss nach der 0:1-Niederlage gegen Getafe am Montagabend wegen einer rüden Attacke heftige Kritik einstecken.

Der 33-jährige Abwehrspieler rammte dem am Boden liegenden Gegenspieler Diego Rico gleich mehrfach das Knie ins und ums Gesicht. Schiedsrichter Alejandro Muniz Ruiz ahndete die Attacke ebenso wenig wie der Videoschiedsrichter. Im Nachgang sorgt die Szene allerdings für Empörung – wie auch schon auf Getafes Bank während der Partie.

Antonio Romero von «Cadena Ser» kritisiert in erster Linie die Schiedsrichter: «Er wurde nicht vom Platz gestellt, weil die Unparteiischen sehr schlecht vorbereitet sind. Muniz Ruiz hat nicht das erforderliche Niveau, um in La Liga zu pfeifen.»

Rüdiger ist in der Vergangenheit mehrfach durch negative Aktionen aufgefallen – etwa im April des vergangenen Jahres als er im Copa del Rey-Finale völlig ausgerastet ist und von der Ersatzbank aus einen Gegenstand in Richtung des Unparteiischen warf.

Für den 33-Jährigen ist die Situation durchaus delikat: Wegen solcher Aktionen riskiert er einen Platz im deutschen WM-Team und auch eine Vertragsverlängerung bei Real.