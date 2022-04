Frenetischer Jubel! David Alaba packt wieder den Stuhl aus

Real Madrid setzte sich am Sonntagabend beim FC Sevilla mit 3:2 durch – nach Rückstand! David Alaba liess es sich nicht nehmen, im Anschluss wieder mit einem Stuhl zu jubeln.

Bereits im Achtelfinale der Champions League sorgte David Alaba für eine sehenswerte Szene: Der Österreicher griff beim Jubel kurzerhand zum Stuhl – und streckte diesen in die Höhe. Und so tat es der Verteidiger auch in LaLiga gegen den FC Sevilla.

Real Madrid lag mit 0:2 zurück, kämpfte sich aber zum Sieg – und das in der Nachspielzeit dank Karim Benzema. Diesmal jubelte Alaba aber nicht auf dem Spielfeld mit einem Stuhl, sondern in der Kabine – nachdem ihm dieser von einem Kollegen überreicht wurde.

