Gareth Bale hat sich bei der walisischen Nationalelf wieder verletzt

Schlechte Nachrichten für Gareth Bale und Real Madrid: Der 32-jährige Angreifer hat sich beim Aufenthalt mit der walisischen Nationalmannschaft eine neue Verletzung zugezogen.

Wegen Knieproblemen kam der 32-Jährige seit Ende August für seinen Verein nicht mehr zum Einsatz. Nun meldete er sich eigentlich wieder fit und bestritt am vergangenen Samstag auch sein 100. Länderspiel für Wales. Zu einem weiteren Einsatz kommt er am Dienstagabend gegen Belgien nicht: Bale hat sich an der Wade verletzt und muss vorerst pausieren. Er kehrt nun erst einmal nach Madrid zurück und wird genauer untersucht.

psc 16 November, 2021 17:28