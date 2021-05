Gareth Bale spricht über die Zukunft: “Weiss, was ich machen werde”

Teilhaben lässt er die Öffentlichkeit daran allerdings noch nicht. Und das bleibt bis zur Europameisterschaft im Juni auch so, wie Bale nach Saisonabschluss mit den Spurs kundtut: “Ich werde bis zum Ende der Europameisterschaft nichts sagen. Ich weiss, was ich machen werde, aber es würde ein Chaos entstehen, wenn ich es sage. Momentan denke ich an nichts anderes an Wales und daran, die Saison bestmöglich zu beenden.”

Immerhin verabschiedet sich Bale mit einem Twitter-Post erst einmal von Tottenham, was nicht unbedingt darauf hindeutet, dass er nächste Saison noch für die Nordlondoner aufläuft.

Great to finish off the season with a couple of goals and a win! Thank you for your support throughout the season, it’s always a special feeling to wear this shirt 🤍 #COYS pic.twitter.com/w4P0ouqZlB

— Gareth Bale (@GarethBale11) May 23, 2021