Hazard: “Rückkehr nach England kommt nicht in Frage”

Eden Hazard vermag bei Real Madrid bislang nicht zu überzeugen. Der Belgier hat dennoch weiterhin den Durchbruch bei den Königlichen als grosses Ziel.

2019 liess sich Real Madrid die Dienste von Eden Hazard kolportierte 115 Millionen Euro kosten, die auf das Konto des FC Chelsea wanderten. Doch seither plagten den 30-jährigen Offensivspieler immer wieder Verletzungen. Zur Top-Form fand er noch nicht. Und dadurch kamen jüngst Gerüchte auf, er würde eine Rückkehr zu den ‘Blues’ forcieren.

Das ist aber nicht der Fall, wie Hazard nun selbst klarstellte. “Ich habe noch einen Dreijahresvertrag bei Real Madrid, eine Rückkehr nach England kommt also nicht in Frage. Jeder weiss, dass meine ersten beiden Jahre nicht gut waren, also will ich mich erst einmal bei Real Madrid beweisen. Ich werde alles tun, um das zu tun”, zitiert die spanische Sportzeitung “AS” den Flügelflitzer. Für die Blancos bestritt er in zwei Spielzeiten nur 43 Pflichtspiele, erzielte dabei fünf Tore und bereitete acht vor.

adk 31 Mai, 2021 15:45