Hazard trifft Entscheidung, wie es im Sommer weitergehen soll

Auch Eden Hazards dritte Saison bei Real Madrid gilt als unglücklich. Der Belgier soll aber weiterhin nicht aufgeben wollen.

Wie die spanische Sportzeitung “Marca” berichtet, verfolgt Eden Hazard den Plan, über Sommer hinaus bei Real Madrid zu bleiben. Der 31 Jahre alte Angreifer denkt demnach nicht an einen Vereinswechsel in der kommenden Transferperiode. Vertraglich ist der Belgier noch bis 2024 an die Königlichen gebunden.

Und wohl mindestens noch eine weitere Saison will er sich selbst Zeit einräumen, um sein Können bei den Blancos zu präsentieren. Aktuell ist er wieder einmal verletzt und bringt es daher in der laufenden Saison auf nur 887 Spielminuten. Sein Comeback könnte er jedoch am kommenden Donnerstag (21.30 Uhr) gegen UD Levante geben.

adk 10 Mai, 2022 15:41