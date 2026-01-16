Heisse Spur: David Alaba könnte in Kürze wechseln

David Alaba könnte Real Madrid noch in der laufenden Transferperiode verlassen und in die Türkei wechseln.

Der 34-jährige Abwehrspieler ist laut «Fanatik» ein Kandidat bei Besiktas. Der Klub aus Istanbul würde Alaba demnach gerne noch in diesem Wechselfenster verpflichten. Der Routinier wird Real Madrid zum Saisonende ohnehin verlassen (müssen). Sein Vertrag läuft aus und wird nicht mehr verlängert.

Bei einem sofortigen Wechsel müsste er eine beträchtliche Gehaltseinbusse in Kauf nehmen. Dafür kann er wieder mit regelmässiger Spielpraxis rechnen, was im Hinblick auf die WM im Sommer sehr wichtig wäre.

Die letzten Jahre waren bei Alaba leider von Verletzungen geprägt. Auch deshalb ist er bei Real längst nicht mehr erste Wahl. Sein Berater Pini Zahavi diskutiert offenbar auch mit anderen Klubs. Die AC Fiorentina und die MLS-Teams New York City FC und Charlotte FC sollen ebenfalls Interesse signalisieren.