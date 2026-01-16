SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO WETTBEWERBE
In die Türkei

Heisse Spur: David Alaba könnte in Kürze wechseln

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 16 Januar, 2026 16:35
Heisse Spur: David Alaba könnte in Kürze wechseln

David Alaba könnte Real Madrid noch in der laufenden Transferperiode verlassen und in die Türkei wechseln.

Der 34-jährige Abwehrspieler ist laut «Fanatik» ein Kandidat bei Besiktas. Der Klub aus Istanbul würde Alaba demnach gerne noch in diesem Wechselfenster verpflichten. Der Routinier wird Real Madrid zum Saisonende ohnehin verlassen (müssen). Sein Vertrag läuft aus und wird nicht mehr verlängert.

Bei einem sofortigen Wechsel müsste er eine beträchtliche Gehaltseinbusse in Kauf nehmen. Dafür kann er wieder mit regelmässiger Spielpraxis rechnen, was im Hinblick auf die WM im Sommer sehr wichtig wäre.

Die letzten Jahre waren bei Alaba leider von Verletzungen geprägt. Auch deshalb ist er bei Real längst nicht mehr erste Wahl. Sein Berater Pini Zahavi diskutiert offenbar auch mit anderen Klubs. Die AC Fiorentina und die MLS-Teams New York City FC und Charlotte FC sollen ebenfalls Interesse signalisieren.

Mehr Dazu
Falls Wechsel ansteht

Xabi Alonso ist bereits Topfavorit für Trainerposten bei anderem Klub
Keine Chance

Chelsea erwägt Enzo-Tausch für Real-Star
Mehr als 150 Millionen

Chelsea gibt für Vinicius ein Premier League-Rekordangebot ab
Wechsel ins Ausland?

Der heiss umworbene Marc Guéhi hat einen Wunschklub
Fake News?

Medienbericht: Vinicius Junior beim FC Bayern angeboten
Mehr entdecken
In die Türkei

Heisse Spur: David Alaba könnte in Kürze wechseln

16.01.2026 - 16:35
Im Sommer

Real-Präsident Perez will mit Haaland-Transfer einen Befreiungsschlag landen

16.01.2026 - 13:39
Nur kurze Amtsdauer?

Neuer Real-Coach Arbeloa wird nach peinlichem Copa del Rey-Aus sofort kritisiert

15.01.2026 - 09:59
Dank Klausel

Das Alonso-Aus kommt Real Madrid nicht teuer zu stehen

14.01.2026 - 10:37
Zwei unterschiedliche Lager

Mannschaft gespalten: 3 Topspieler glaubten nicht an Xabi Alonso

13.01.2026 - 18:50
Kein Trigger

Jürgen Klopp nimmt sich für Trainer-Job bei Real Madrid aus dem Rennen

13.01.2026 - 13:26
Intensive Kontakte

Berater Pini Zahavi will Alaba nach Saudi-Arabien bringen

13.01.2026 - 12:26
Falls Wechsel ansteht

Xabi Alonso ist bereits Topfavorit für Trainerposten bei anderem Klub

13.01.2026 - 11:46
Sofortiger Wechsel

Real-Hammer: Trainer Xabi Alonso ist raus – anderer Ex-Profi übernimmt

12.01.2026 - 18:50
"Lässt sich immer fallen"

Vinicius ätzt beim Unparteiischen gegen Lamine Yamal

12.01.2026 - 16:03