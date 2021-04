Insider meint: Mbappé hat sich noch nicht entschieden

Kylian Mbappé hat eine grosse Entscheidung vor sich liegen: Verbleib bei Paris Saint-Germain oder Abgang und womöglich Wechsel zu Real Madrid. Ein Beschluss soll der Angreifer noch nicht gefällt haben.

Dies berichtet der in der Regel gut informierte französische Journalist Julien Maynard. Laut ihm lässt sich Kylian Mbappé mit seiner Zukunftsentscheidung weiterhin Zeit. Der Grund: Der Stürmer will sich auf seine sportlichen Saisonziele konzentrieren und zieht es vor, sich noch nicht über seine Zukunft zu äussern. Paris Saint-Germain ist noch in drei Wettbewerben vertreten und bleibt nach wie vor im Rennen um den Titel in der Ligue 1 und der Champions League.

Deshalb hält Mbappé die Spannung weiter aufrecht – Real Madrid darf wohl weiterhin hoffen, aber auch PSG wird weiterhin bemüht sein, den 2022 auslaufenden Vertrag verlängern zu können.

adk 11 April, 2021 12:32