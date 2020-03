Das sind die Interessenten für Luka Jovic

Luka Jovic hat die grossen Erwartungen bei Real Madrid in dieser Spielzeit nicht erfüllen können. Ein neuerlicher Wechsel im Sommer ist nicht ausgeschlossen. Interessenten gibt es bereits.

Und sie melden sich nun laut “The Sun” auch beim serbischen Angreifer bzw. bei Real Madrid zu Wort. Demnach ist Luka Jovic unter anderem bei Chelsea, bei Milan und auch bei Napoli ein Thema. In der vergangenen Saison startete der 22-Jährige bei Eintracht Frankfurt noch voll durch. In der aktuellen Spielzeit sind ihm für Real aber in 24 Spielen magere zwei Törchen geglückt. Mitunter musste er sogar auf der Tribüne Platz nehmen. Eindeutig zu wenig für einen 60 Mio. Euro-Neuzugang.

Von den Torjäger-Qualitäten ist man anderswo aber weiterhin überzeugt. Ein permanenter Transfer im Sommer ist angesichts des bis 2025 laufenden Kontrakts wohl fast ausgeschlossen. Eine Leihe liegt aber sehr wohl im Bereich des Möglichen.

psc 26 März, 2020 16:08